لحج.. مقتل موظف في "أطباء بلاحدود" في نقطة تفتيش للانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل أحد الممرضين المتعاقدين مع أطباء بلاحدود، أمس الاثنين، في إحدى النقاط الأمنية التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)



ونقلت قناة "يمن شباب" عن مصادر محلية، قولها إن الممرض الشاب (عاطف سيف الحرازي)، من أبناء جبل حبشي ـ تعز، قُتل في إحدى النقاط الأمنية التي يسيطر عليها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمحافظة لحج.



وأشارت إلى أن الحرازي يعمل ممرضاً لدى منظمة أطباء بلا حدود في مدينة القاعدة بمحافظة إب، وقتل أثناء سفره إلى عدن.



ولفتت المصادر إلى أن أفراد النقطة الأمنية حاولوا مصادرة الأموال التي كانت بحوزة الحرازي وحينما رفض أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص وأردوه قتيلاً.



يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الفائت تعرض الشاب عبدالله السنباني للتعذيب والقتل في إحدى النقاط التابعة للانتقالي بمحافظة لحج بعد وصوله إلى مطار عدن قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، في حادثة لاقت غضب شعبي عارم.

