مأرب.. وفاة طفل متأثرا بجراحه جراء القصف الحوثي على حي الروضة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر طبي، الثلاثاء، بوفاة طفل متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران الأحد الماضي على حي سكني في منطقة الروضة بمدينة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال المصدر -لوكالة الأنباء اليمنية سبأ-، إن "الطفل ريان رضوان يحيى السعداني (7 أشهر) توفي متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة أطفال"، متوقعا ارتفاع عدد الشهداء من الجرحى الذين ما يزالون في حالة خطرة.



والأحد الماضي، شنت مليشيا الحوثي هجوما بثلاثة صواريخ باليستية على حي سكنة بمأرب ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلين، وإصابة أكثر من 30 أغلبهم أطفال ونساء.



وأمس الاثنين، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها استقبلت 14 جريحا مدنيا بينهم 8 حالتهم خطيرة، مؤكدة أن أغلب ضحايا الهجوم الصاروخي على حي سكني في الروضة، من الأطفال والنساء.

