محافظ تعز يناقش مع المبعوث الاممي الأوضاع الانسانية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرج، الاوضاع الانسانية في المحافظة جراء الحرب والحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



واستعرض محافظ تعز مع المبعوث الاممي، الاوضاع الانسانية في تعز في ظل الحرب الظالمة والحصار المفروض على المدينة من قبل المليشيات الحوثية منذ مارس 2015م وما نتج عنها من تدمير البنية التحتية وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء واطفال..مشيراً الى ان الحصار أثر بشكل كبير على حياة المواطنين ومعيشتهم وأدى إلى توقف معظم الخدمات العامة اهمها المياه والكهرباء.

وأكد محافظ تعز، على أهمية أن تتضمن مبادرة المبعوث الاممي وقف الحرب والبدء بالمشاورات والتركيز على ماتعانيه مدينة تعز من مأساة إنسانية متفاقمة واستيعاب الاحتياجات الإنسانية وضمان تدفق السلع والخدمات، وفتح جميع الطرق الرئيسية ومساندة ودعم السلطة المحلية في تشغيل ميناء المخا ومحطة الكهرباء.

وشدد المحافظ شمسان، على ضرورة وضع آلية تضمن التشغيل المنتظم لأبار المياه الواقعة في المناطق الغير محررة..معبراً عن سعادته وتقديره لاهتمام المبعوث الأممي الخاص الى اليمن بمحافظة تعز.

من جهته، اكد المبعوث الاممي، على أهمية محافظة تعز وماتعانيه من أوضاع إنسانية..مشيراً الى اهمية استيعاب الاحتياجات الإنسانية للمحافظة من خلال فتح الطرقات وتيسير تدفق السلع والخدمات.