شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل في القطاع الزراعي بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري، اليوم، مع مدير مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بمؤسسة ائتلاف الخير للتنمية صالح بامخشب، خطوات تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل في القطاع الزراعي بالمحافظة.



ويستهدف المشروع، المزارعين في مديريات الغيضة وسيحوت والمسيلة من خلال التدخل في إنشاء الجابيونات لحماية القرى والأراضي الزراعية من الانجراف أثناء تدفق السيول ومواسم الأمطار.