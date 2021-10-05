انعقاد لقاء تشاوري لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، لقاءً تشاورياً، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني.



وناقش اللقاء المنعقد افتراضياً خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 3 اكتوبر الجاري، التطورات على الساحة الوطنية خاصة الجانب الاقتصادي والعسكري وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي انعكست سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين بصورة مخيفة في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الحوثية واستهدافها للمدنيين في مأرب وشبوة بمختلف الاسلحة بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

واستعرض رئيس المجلس في مستهل اللقاء، ما يمر به الوطن من ظروف صعبة وما آلت إليه الأوضاع في شتى المجالات..مشيراً إلى أن اللقاء يأتي في وقت حرج وفي أوضاع بالغة التعقيد يستوجب من جميع القوى السياسية الداعمة للشرعية الوقوف أمامها بمسؤولية وطنية، وتجاوز الخلافات لتوحيد الصف الوطني والعمل الجاد والمستمر لتعزيز الشرعية واسقاط الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الجهود لاجراء إصلاحات شاملة، لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني..مشدداً على أهمية قيام الحكومة بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وسرعة معالجة إنهيار سعر صرف العملة بصورة عاجلة.

واكد على ضرورة دعم ورفد الجبهات العسكرية بتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وتحريك الجبهات في جميع مناطق المواجهة بعد رفض الحوثي كل خيارات السلام وعدم تنفيذه اتفاق استكهولم بشان الحديدة واستهتاره بالامم المتحدة والمجتمع الدولي.

وبعد مداولات ونقاشات مستفيضة، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية حرص الجميع على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية وإجراء الاصلاحات اللازمة في تعزيز الموارد وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واهمية عودة المجالس المحلية للقيام بدورها الوطني والدستوري والقانوني وإجراء إصلاحات واسعة النطاق في الجانب المالي والنقدي والاقتصادي وصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني والأمن للقوى الفاعلة في الميدان.

واكد أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع بنوده بما في ذلك الشق العسكري والأمني، وبما يمكن عودة كل مؤسسات الدولة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

ورفع المجتمعون رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تضمنت الآراء والمقترحات التي تساهم بوضع الحلول المناسبة للمشكلات القائمة وان يوجه الحكومة بوضعها موضع التنفيذ بصورة عاجلة.