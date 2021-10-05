امين عام المجلس المحلي يتفقد مشروع الصرف الصحي بمدينة عتق

واستمع هشلة، لشرح من مدير فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس سالم صوبان، عن مكونات المشروع، الذي يشمل شبكة الخطوط الرئيسة والفرعية بطول 29 كيلومتر.

تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، اليوم، سير العمل في مشروع الصرف الصحي بمدينة عتق، والذي تبلغ تكلفته 7 مليون و500 الف دولار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012