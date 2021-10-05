محافظ حضرموت يرأس اجتماعًا للوقوف أمام التزام المحافظة من منحة المشتقات النفطية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعًا، ضم قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بالساحل، وبحضور عدد من وكلاء المحافظة، للوقوف أمام التزام السلطة المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار المنحة.



وألقى المحافظ البحسني في مستهل الاجتماع كلمة، اشار خلالها إلى أن هذا اللقاء يأتي بناءً على اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع محافظي المحافظات المحررة لمراجعة مدى تنفيذ السلطات المحلية التزاماتها لضمان استمرار منحة المشتقات النفطية السعودية، معبرًا عن شكره وتقديره، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسفير السعودية في اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ولكافة الطاقم السعودي واليمني الذين بذلوا جهودًا حثيثة في سبيل وصول منحة المشتقات إلى المحافظات المستفيدة، والتي من شأنها تحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين.

ولفت محافظ حضرموت إلى انه وقبل توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة تم استدعاءه للرياض للتأكيد على استعداد السلطة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، لاستمرار المنحة السعودية، معرجًا على المرحلة الصعبة التي تعاني منها حضرموت والوطن عمومًا، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود وتظافرها في حضرموت والمحافظات المستفيدة كافة، لضمان استمرار منحة المشتقات النفطية السعودية.

وشدد المحافظ البحسني على قيادة مؤسسة الكهرباء بالساحل بتكثيف عملية تحصيل الإيرادات المحلية لاستهلاك التيار الكهربائي، وتنفيذ حملات لمكافحة الربط العشوائي، وكلّف لجنة من الأمن والجيش لتأمين وحماية فرق مؤسسة الكهرباء أثناء تنفيذ الحملات ضد المخالفين، مبديًا استعداد السلطة بتحمّل النفقات التي تصرفها مؤسسة الكهرباء في شراء الزيوت، وحثّ المحافظ الوسائل الإعلامية على رفع وعي المواطنين بأهمية سداد فواتير الكهرباء وتجنّب الربط العشوائي حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

واستمع المحافظ من وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، والقائم بأعمال المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس طلال الحبشي، إلى شرحٍ مفصل حول متوسّط إيرادات ومصروفات كهرباء الساحل شهريًا، والطاقة التوليدية والعجز التوليدي في مديريات الساحل، متطرقين إلى جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة.

حضر الاجتماع، وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي، ووكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، ورئيس قطاع تلفزيون حضرموت مجاهد سالمين بن علي الحاج، ومدير عام إذاعة المكلا أفراح محمد خان، ومدير عام مكتب المحافظ ناصر القرزي، ومستشار المحافظ الإعلامي سالم الشاحت