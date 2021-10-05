محافظ عدن يستقبل المبعوث الأممي الى اليمن هانز غروندبيرغ بديوان السلطة المحلية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعلام السلطة المحلية/عدن استقبل محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس المبعوث الأممي الخاص الى اليمن هانز غروندبيرغ بديوان السلطة المحلية بالعاصمة وخلال الزيارة طاف المبعوث الاممي والطاقم المرافق له بمعية السيد المحافظ بمعرض الصور الذي حمل عنوان فاجعة عدن الكبرى ،لحادثة مطار عدن الاجرامية التي استهدفت عودة الحكومة الى عدن وعقب زيارة المعرض اجتمع محافظ عدن بالمبعوث الاممي مستعرضًا واياه ماتمر به المدينةُ بسبب ظروف الحرب الامر الذي انعكس على الواقع المعيشي المتردي والخدمات الاساسية كالماء والكهرباء هذا وشدد محافظ عدن على ضرورة اعادة النشاط الملاحي والتجاري لميناء عدن الاستراتيجي الى وضعة الطبيعي للدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية وفي مستهل حديثه ابدى السيد هانز امتنانه معربًا عن سعادته من حفاوة الاستقبال الذي حظي به بمدينة عدن مبديًا استعداده للتعاون مع السلطة المحلية لاعادة الاوضاع المدنيه الى سابق عهدها حضر اللقاء كلا من الاستاذ محمد نصر شادلي وكيل اول محافظة عدن والمهندس عدنان الكاف وكيل المحافظة لشؤون التنمية

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