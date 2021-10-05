البكري يكرم محافظ المهرة بدرع الوزارة نظير جهوده في دعم قطاع الشباب والرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

كرم وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف صالح البكري، الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، بدرع الوزارة تقديرا لجهوده ودوره الكبير في دعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.



وأشار البكري إلى أن الرياضة في محافطة المهرة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا سواء من خلال النتائج المشرفة التي حققتها أندية المهرة في مشاركاتها في الخارج ممثلة للوطن أو في الداخل في المسابقات المحلية على مستوى عدد من الألعاب أو في تفعيل الأنشطة الرياضية، بفضل الدعم اللامحدود الذي يقدمه المحافظ بن ياسر للحركة الرياضية والشبابية بالمحافطة، مؤكدا أن قيادة الوزارة تثمن هذه الجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية وستسهم الوزارة في تقديم الدعم المركزي للمحافظة.

من جانبه عبر المحافظ بن ياسر عن شكره وتقديره للأخ وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاع الشباب والرياضة اهتمام كبير وما تقدمه ما هو إلا واجب تجاه شريحة الشباب والرياضيين.

حضر التكريم الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيلا المحافظة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري والأستاذ بدر سالم كلشات ووكيلا الوزارة د. منير مانع لمع والمهندس محسن علي بيبك ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم.