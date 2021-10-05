وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل ملعب مخبال بالغيضة المرحلة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

وضع وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف صالح البكري والأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، جحر الأساس لمشروع تأهيل ملعب الشهيد مخبال بمدينة الغيضة "المرحلة الثانية" الذي يُنفذ تحت إشراف قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة.



وفي الفعالية التي حضرها الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ، ووكيلا المحافظة، الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري ، وشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات ووكيلا الوزارة لقطاع الشباب الدكتور منير مانع لمع وقطاع المشاريع المهندس محسن علي بيبك ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم، أشار الوزير البكري إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في إطار دعمهم واهتمامهم بالشباب والرياضيين في

المهرة ، مشيداً بالدعم الملموس الذي تقدمه السلطة المحلية لقطاع الشباب والرياضة في المحافطة .. موجهاً الشكر لقيادة المحافطة برئاسة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر على تبنيهم الكثير من المشروعات في القطاع تنفيذاً وتمويلاً واستكمال ما تبقى منهم وحرصهم على إقامة الأنشطة والفعاليات في مختلف الألعاب وتشجيع المواهب الشابة وصقل مواهبها.

وأوضح البكري إلى أن وزارته بصدد إقامة جملة من المشاريع ومنها الملعب الأوليمبي تعشيب عدد من الملاعب التابعة للأندية وترميم الصالة الرياضية وإنجاز ما تبقى من بيت الشباب، لافتاً إلى أنه سيتم رفع مخصصات الأندية الرياضية من صندوق النشء ومنح الاعتراف بأربعة من أندية المهرة إضافة إلى مشروع تشاركي مع كلية التربية ومنظمات المجتمع المدني عبر قطاع الشباب بالوزارة سعيا للنهوض بواقع الشباب إلى الأفضل في التأهيل والتدريب ورفع المهارات والقدرات.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن ارتياحه للحالة الأمنية المستقرة التي تنعم بها المهرة وإقامة المشاريع الخدمية والتنموية وترابط نسيجها الاجتماعي والتفاف جميع القوى السياسية والاجتماعية ووحدات الجيش والأمن تحت قيادة واحدة ممثلة بالاخ المحافظ وهي ميزة تنفرد بها المهرة دون غيرها من المحافظات ما جعلها تبدو في حلة جديدة من المشاريع والخدمات والاستقرار الأمني.

من جهته رحب المحافظ بن ياسر بوزير الشباب والرياضة وزيارته للمحافظة التي تأتي بتكليف من فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء، مؤكدا بأن هذه الزيارة تدل على الاهتمام الذي توليه الحكومة والوزير شخصيا لمحافظة المهرة.

وقال المحافظ بن ياسر : نستبشر خيرا في هذه الزيارة خاصة وأننا وجدنا لديه طموح كبير يُبنى عليه للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة للأفضل ونحن في السلطة المحلية سنكون عوناً له لتنفيذ خططه وتحقيقها على أرض الواقع لخدمة شريحة الشباب باعتبارهم جيل المستقبل.. وجدد المحافظ تأكيده على مواصلة السلطة المحلية جهودها في دعم قطاع الشباب وتبني قضاياهم والدفع بالحركة الرياضية قدماً نحو المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات.