محافظ أبين يناقش مع مدير مكتب (الاوتشا) الأوضاع الإنسانية بالمحافظة

واستعرض المحافظ، التحديات التي تواجه السلطة المحلية بخصوص تزايد النازحين بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية..داعيا الى زيادة الدعم الانساني من المنظمات الداعمة والمانحة للمحافظة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ أبين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) بعدن سجاد محمد، الوضع الانساني وأوضاع النازحين في المحافظة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012