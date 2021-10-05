شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يناقش مع مدير مكتب (الاوتشا) الأوضاع الإنسانية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ أبين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) بعدن سجاد محمد، الوضع الانساني وأوضاع النازحين في المحافظة.
واستعرض المحافظ، التحديات التي تواجه السلطة المحلية بخصوص تزايد النازحين بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية..داعيا الى زيادة الدعم الانساني من المنظمات الداعمة والمانحة للمحافظة.