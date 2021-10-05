وكيل شبوة يتفقد مشروع الصرف الصحي بمدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، اليوم، سير العمل في مشروع الصرف الصحي بمدينة عتق، والذي تبلغ تكلفته 7 مليون و500 الف دولار.



واستمع هشلة، لشرح من مدير فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس سالم صوبان، عن مكونات المشروع، الذي يشمل شبكة الخطوط الرئيسة والفرعية بطول 29 كيلومتر.

وأشاد هشلة بجهود الكوادر المنفذة للمشروع..مشيراً الى اهمية المشروع للمدينة.