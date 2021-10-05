رئيس الأركان يطلع على سير العمليات العسكرية في جبهات المنطقة السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، على سير المعارك والعمليات العسكرية المتواصلة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية .



وأشاد رئيس هيئة الأركان بالبطولات التي يسطرها منتسبو المنطقة العسكرية السابعة، ومعهم إخوانهم من رجال المقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال.. ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مهنئاً اياهم بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

وعقد الفريق بن عزيز، خلال الزيارة، اجتماعاً بقيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية التابعة لها، تم التطرق إلى المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية والانتصارات المتتالية التي يجترحها أبطال الجيش والمقاومة، وما تتكبده المليشيا من هزائم قاسية في العتاد والأرواح.

وأكد أن المليشيا الحوثية الإرهابية حين فشلت في كل معاركها في أطراف محافظة مأرب، وخسرت خسراناً مبيناً في عناصرها من المغرر بهم، لجأت إلى استهداف التجمعات السكانية، وإلى قتل النساء والأطفال..مشيراً الى ان الجرائم التي ترتكبها مليشيا الكهنوت الحوثية بحق المدنيين والنازحين لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم.

وخاطب رئيس الأركان قيادات الوحدات، بأن الجيش بهم وبكل الأبطال سينتصر على تلك المليشيا الكهنوتية التابعة لإيران.. مضيفاً "نثق كل الثقة بالنصر، وأننا سنقتلعها وسنخلص اليمن واليمنيين والعرب والإنسانية منها".

وأضاف "مشروعنا تحرري، وينشد الحياة، وسيحقق لبلادنا الأمن والاستقرار، بجهودكم أيها الأبطال، أنتم في رباط في سبيل الله ثم الوطن، وأن ما سيتحقق على أيديكم ينشده كل المخلصين في الوطن".

ومن جانبه، عبر رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن مرضي ضرمان، عن شكره للقيادة العسكرية لتفقدها المستمر لأوضاع المقاتلين ومتابعة المستجدات الميدانية والتطورات المتسارعة، وهو ما يدل على حنكة القيادة وتصميمها على هزيمة المشروع الحوثي الإرهابي.. مؤكداً تمام الجاهزية، والاستعداد لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم.