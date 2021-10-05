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بدء دورة تدريبية حول إدارة المشاريع الخدمية والتنموية بشبوة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية حول إدارة المشاريع الخدمية والتنموية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

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بدأت بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، دورة تدريبية حول إدارة المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة والتي تنظمها الدائرة الفنية بديوان المحافظة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا.

 

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، إكساب 40 مشاركاً من المهندسين المختصين، عدداً من المعارف والخبرات العملية حول إدارة المشاريع وضبط الجودة، وكيفية معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض المشاريع ووضع آليات المعالجة السريعة لها .

 

وأشار وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير عام فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا الدكتور عوض لقصم، إلى أهمية وحيوية الدورة وضرورة الاستفادة القصوى من المعارف والخبرات التي ستقدم من خلال التطبيق العملي الفاعل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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