بدء دورة تدريبية حول إدارة المشاريع الخدمية والتنموية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة عتق محافظة شبوة، اليوم، دورة تدريبية حول إدارة المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة والتي تنظمها الدائرة الفنية بديوان المحافظة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، إكساب 40 مشاركاً من المهندسين المختصين، عدداً من المعارف والخبرات العملية حول إدارة المشاريع وضبط الجودة، وكيفية معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض المشاريع ووضع آليات المعالجة السريعة لها .

وأشار وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير عام فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا الدكتور عوض لقصم، إلى أهمية وحيوية الدورة وضرورة الاستفادة القصوى من المعارف والخبرات التي ستقدم من خلال التطبيق العملي الفاعل.