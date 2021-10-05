مليشيات الحوثي تتلقى ضربات موجعة على يد أبطال الجيش الوطني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلقّت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم، ضربات موجعة على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في جبهات القتال جنوب مارب، وتكبّدت أعظم الخسائر في العتاد والأرواح.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " إن أبطال الجيش والمقاومة سطّروا أروع الملاحم وكسروا هجمات متزامنة شنّتها المليشيا الحوثية في عدّة محاور وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر لا حصر لها".

وأضاف المصدر " أن العشرات من عناصر وقيادات المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل".. لافتاً إلى أن العديد من جثث المليشيا الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد مسرح العمليات القتالية، البعض منها من معارك الأيام الماضية.

وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف تحركات المليشيا على امتداد الجبهة وألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير عربتين وثلاثة أطقم، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية دبابة وعربة( بي ام بي) وأربعة أطقم إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح.