بدء تنفيذ مشروعي خط ضخ رئيس للمياه في مدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، بدء تنفيذ مشروعي خط الضخ الرئيس للمياه في مدينة مأرب، وتمديد 21 شبكة مياه مستدامة في 21 مخيما للنازحين في مديرية المدينة يستفيد منهما 2 مليون و410 مستفيداً بكلفة اجمالية قدرها 971 الفاً و717 دولار امريكي بتمويل من منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة (اليونيسف).



واستمع الوكيل الباكري، الى شرح من قبل مدير عام فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة حسين بن جلال، عن مكونات كل مشروع على حدة حيث يتضمن المشروع الاول تنفيذ خط الضخ الرئيس للمياه من منطقة الفاو الى الخزان الرئيس الذي يغذي مدينة مأرب وسط المدينة بطول 6850 مترا وبقطر 12 هنشا، مع عمل غرف التحكم وصمامات التوزيع وبكلفة اجمالية قدرها 685 الفا و109 دولار، حيث يغذي الخزان الرئيس مليون و700 الف نسمة من سكان مدينة مأرب.

فيما يتضمن المشروع الثاني تنفيذ 21 شبكة توزيع مياه مستدامة في 21 مخيماً للنازحين في اطار مديرية المدينة وبطول 17 الفاً و900 مترا، وبكلفة اجمالية قدرها 286 الفا و608 دولار امريكي، بهدف تخفيف معاناة النازحين في المخيمات المستهدفة من معاناة الحصول على المياه النظيفة والآمنه.

واكد الوكيل الباكري، على اهمية هذين المشروعين في التخفيف من معاناة النازحين الذين تكتض بهم المحافظة والسكان المضيفين في نطاق مدينة مأرب، وضمان تغطيتهم بالمياه النظيفة والامنة.. مشددا على اهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة للتنفيذ وانجاز التنفيذ خلال المدة المحددة لها في غضون 60 يوما..مثمناً التدخلات الانسانية لمنظمة اليونيسف..داعيا المنظمات الانسانية الى الاهتمام بالتدخلات الانسانية ذات البعد التنموي وتخفف معاناة النازحين وتحسن سبل العيش.