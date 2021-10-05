بن عديو يدشن امتحانات القبول في جامعة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، اليوم، امتحانات القبول في جامعة شبوة للعام الجامعي 2022/2021، والتي تقدم لها 425 طالباً وطالبة.



واكد بن عديو، أهمية إنشاء الجامعة، التي تمثل نقلة نوعية للتعليم العالي في المحافظة..مشيراً الى ان أبواب الجامعة ستكون مفتوحة لكل أبناء الوطن..لافتاً الى دعم السلطة المحلية للجامعة لتقوم بدورها المنشود في خدمة المجتمع والوطن.

وناقش المحافظ مع قيادة الجامعة، عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل ونشاط الجامعة خلال عامها الجامعي الأول ومعالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترضها.