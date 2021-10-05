انعقاد اللقاء التشاوري الثقافي الاول بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اللقاء التشاوري الثقافي الاول والذي نظمه مركز الاعلام الثقافي (CMC) بالشراكة مع معهد جوته .



واستعرض اللقاء الذي ضم 15 مشاركاً ومشاركة من ادباء ومؤسسات ومنتديات ومراكز ثقافية بعدن، العمل الثقافي في اليمن وابرز التحديات التي تواجهه.

واوضحت مديرة مركز الاعلام الثقافي وداد البدوي، ان اللقاء يهدف الى تطوير العلاقة مع وسائل الاعلام والخروج بآليات وافكار لانشاء شبكة ثقافية يمنية من اجل الارتقاء بالعمل الثقافي وتنشيط القطاع واستعادته لمكانته وحيويته..مؤكدة اهمية الاعلام الثقافي في التعريف بالمشهد والحراك الثقافي الفكري وتعزيز العمل المجتمعي.