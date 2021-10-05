البكري يترأس اجتماعاً لممثلي مكاتب الشباب والرياضة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، أوضاع مكاتب الشباب والرياضة بمحافظة المهرة والتحديات التي تواجهها.



ووجه الوزير، باعتماد نادي حات رسمياً من قبل الوزارة، ليضاف إلى الأندية الرياضية المعتمدة في المحافظة، واعتماد تعشيب ملعب سيحوت في المرحلة الأولى إضافة إلى ملعب نادي فرتك بحصوين .

وحث البكري، ممثلي مكاتب الشباب والرياضة بالمديريات على تفعيل مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية إلى جانب المناشط الرياضية للأندية الرياضية في المديريات.

وناقش الاجتماع، أهم الصعوبات التي تعاني منها الأندية الرياضية في المحافظة والمتمثلة في مخصصات الاندية وترميمات المنشآت الرياضية.. لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت مخصصات للأندية الرياضية من صندوق النشئ والشباب.