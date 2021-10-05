شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طفل متاثراً بجراحه جراء القصف الحوثي على حي الروضة السكني بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد مصدر طبي بمحافظة مأرب، وفاة الطفل ريان رضوان يحيى السعداني (سبعة اشهر) متأثراً بجراحه التي اصيب بها جراء الصواريخ البالستية الثلاثة التي اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على حي سكني في منطقة الروضة بمدينة مأرب الاحد الماضي، ليرتفع عدد الشهداء الى ثلاثة اطفال.



وتوقع المصدر الطبي في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ارتفاع عدد الشهداء من الجرحى الذين مايزالون في حالة خطرة.

وخلف القصف الحوثي الذي استهدف الحي السكني بمأرب، الاحد الماضي، استشهاد واصابة 35 مدنيا اغلبهم من الاطفال والنساء.