البحسني يلتقي أعضاء نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمدينة المكلا، أعضاء نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت.



واستمع محافظ حضرموت من رئيس نقابة هيئة التدريس الدكتور محمد الكسادي والأعضاء، إلى جملة من القضايا التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت، وخطوات تعليق الإضراب لأعضاء هيئة التدريس، تقديرًا للوضع الراهن الذي تمر به حضرموت والوطن عمومًا، ولاستمرار العملية الأكاديمية بشكل مستمر دون انقطاع في المحافظة.

وثمّن المحافظ البحسني تقدير أعضاء نقابة هيئة التدريس ومساعديهم للوضع الحالي الذي تمر به حضرموت، واثنى على خطواتهم الرامية لاستمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجامعة حضرموت في تخريج الكثير من الدفعات والكوادر المؤهلة المتسلحة بالعلم والمعرفة، مثمنًا دور الجامعة الريادي والمتميز في توعية المجتمع، حاثاً إياهم على تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الارتقاء بأداء الرسالة العلمية.