البحسني يطلع على نشاط  اللجنة التحضيرية المؤقتة لاستئناف نشاط منتدى الخيصة الثقافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمدينة المكلا، أعضاء اللجنة التحضيرية المؤقتة لاستئناف نشاط منتدى الخيصة الثقافي، للإطلاع على نشاط اللجنة وتحضيراتها لاستئناف نشاط المنتدى.



واستمع المحافظ البحسني من رئيس اللجنة التحضيرية المؤقتة لاستئناف نشاط منتدى الخيصة محمد عبدالسلام الجيلاني، وأعضاء المنتدى، إلى التصورات والخطط التي تسعى اللجنة لتنفيذها، واستئناف نشاط المنتدى بعد توقف دام لنحو ثلاث سنوات، وتأكيد قيادة المنتدى على عدم الحياد عن الأهداف التي انشئ المنتدى من أجلها.

وبارك محافظ حضرموت بدء خطوات استئناف فعاليات ونشاط المنتدى بلجنة مؤقتة، لحين إجراء دورة إنتخابية كاملة في وقت لاحق، مشيدًا بالادوار المتميزة التي اضطلع بها منتدى الخيصة في سبيل إحداث نقلة للمشهد الثقافي بالمحافظة، من خلال حفظ وإحياء الموروث الثقافي ونشر المعرفة بين أوساط المجتمع الحضرمي.

وأشار المحافظ إلى أن منتدى الخيصة تفاعل بإيجابية منذ تأسيسه مع قضايا المجتمع وتسليط الأضواء عليها، والإسهام في حل العديد من القضايا، مؤكدًا أهمية أن يمضي المنتدى في أداء رسالته لبناء ونهضة ثقافة المجتمع، وابدى استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم وإسناد جهود المنتدى بما يمكنه من تنفيذ خططه الثقافية.

حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أوسان باحسين، والمدير العام لإذاعة المكلا مستشار المنتدى أفراح محمد جمعةخان، والمدير العام لمكتب محافظ حضرموت ناصر القرزي، والمستشار الإعلامي للمحافظ سالم الشاحت.