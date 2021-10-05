نائب مدير أمن وشرطة سيحوت يلتقي رؤساء الأقسام بإدارة أمن المديرية لمناقشة عددا من القضايا الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقي نائب مدير أمن وشرطة مديرية سيحوت الملازم محمد سعد هضمان الزويدي، صباح اليوم ، برؤساء الأقسام بإدارة أمن المديرية، لمناقشة عددا من القضايا المتعلقة بالجانب الأمني.



وبدأ اللقاء الذي حضره رؤساء أقسام كلاً من قيادة المعسكر، والبحث الجنائي، والمرور، والعمليات، وشؤون الضباط والأفراد، والتموين، والأحوال المدنية، وقسم الأدلة الجنائية، بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة لروح الفقيد العقيد سعد جمعان بن عويض مدير أمن وشرطة مديرية سيحوت، الذي وافاه الأجل في الثامن والعشرين من سبتمبر المنصرم.

وناقش اللقاء الذي ترأسه نائب مدير أمن وشرطة مديرية سيحوت الملازم محمد سعد الزويدي، عددا من القضايا المتعلقة بالجانب الأمني بالمديرية، وثمّن الزويدي الجهود التي يبذلها كافة منتسبي أمن وشرطة سيحوت من ضباط وأفراد كلّاً في مجال عمله، في سبيل استتباب الأمن، والقضاء على الجريمة بجميع أنواعها.

وشدّد نائب مدير أمن وشرطة سيحوت، على ضرورة الالتزام بالدوام من قبل الجميع، وتنفيذ كافة الأوامر والتوجيهات الصادرة من قيادة أمن المديرية، والعمل بروح الفريق الواحد لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن، و أقلاق السكينة العامة.