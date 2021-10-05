ورشة عمل بسيئون حول  تحليل نتائج الامتحانات للصفوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

عقدت اليوم بسيئون ورشة عمل بعنوان " تحليل نتائج الامتحانات للصفوف 9- ، للأعوام 2016/2017 – 2020-2021 م " نظمها مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء .



وتقدم في الورشة التي يشارك فيها 44 من كوادر التربية والتعليم بمديريات " سيئون وتريم والقطن وساه وحورة ووادي العين " اوراق لتحليل النتائج بالمديريات المشاركة بالورشة .

وفي افتتاح الورشة اشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري الى أهمية الورشة في تقييم مرحلة في العملية التعليمية تعتبر حصاد وثمرة جهد للمعلم قدمه في شرح المادة الدراسية وتساعد الجهات المختصة في تصحيح نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة للرفع من مستوى أداء التعليم العام الذي من خلاله يتمكن الطالب من دخول المرحلة الجامعية وفق أساسات متينة وقوية اكتسبها في التعليم الأساسي والثانوي .

وثمن الوكيل الكثيري جهود القيادات المجتمعية والتربوية في استقرار الدراسة بداية العام الدراسي الحالي وتجنيب العملية التعليمية الإشكاليات التي تطرأ بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلاد .

بدوره لفت مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد أحمد فلهوم إلى أن الورشة تناقش موضوع حيوي ومهم له آثار تنعكس على الواقع التعليمي وتحسين جودته ومواكبة التقنية الحديثة في التعليم وكذا الأسس الحديثة في إجراء الامتحانات كعملية تقييمية مستوى الطالب ومدى استيعابه للمادة العلمية .