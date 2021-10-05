لقاء بسيئون يناقش مع التجار السبل الممكنة في توفير المواد الغذائية بأسعار تتناسب والظرف المعيشي للمواطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري عدد من السبل الكفيلة لإيجاد المعالجات والحلول الممكنة والسريعة المحلية والمركزية ، و الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين في التغلب على الظرف المعيشي في ظل التدهور المستمر للعملة المحلية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الضرورية .



وتطرق اللقاء مع عدد من تجار المواد الاساسية بحضور الوكلاء المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري وعضو مجلس النواب احمد بكران باحويرث السبل الممكنة في توفير اسعار المواد الغذائية الاساسية بأسعار تتناسب مع دخل الفرد والمستوى المعيشي الحالي للمواطن .

واوصى اللقاء الذي حضره عدد من مدراء المكاتب التنفيذية المختصة ، توفير العملة الصعبة لتجار السلع الاساسية لتمكينهم من توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة مع التأكيد على التزام التجار بالدورة المصرفية في بقاء العملة الصعبة متداولة داخل النطاق الجغرافي للمحافظة لديمومة واستمرار تحسين مستوى العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية وانعكاس ذلك ايجابا على المستوى المعيشي للمواطن .

وأقر اللقاء عقد لقاء مشترك بين التجار والبنوك التجارية لتدارس الية تسهيل الحوالات المالية والعملية المصرفية الخاصة باستيراد السلع والمواد الأساسية .

كما تناول اللقاء عدد من الإجراءات التي تشكل عائقا للتجار في استيراد السلع وتسهم في انخفاض الطلب مقابل العرض للعملة الصعبة التي تعتبر احد العوامل المؤثرة في تراجع العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية إلى جانب عدد من القضايا التي تؤثر في تأخير استلام البضائع عبر الموانئ وكذا وضع حلول للحد من الإتاوات الغير القانونية .

وأكد اللقاء على تعاون الجميع في تخفيف العبء على المواطن وعدم السماح باستغلال الظرف الذي تمر به البلاد لتحقيق المصالح الشخصية التي تضاعف من معاناته وتزيد من تفشي ظاهرة الفقر والبطالة التي سيتضرر الجميع من تبعاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي