اختتام دورة إدارة المشاريع للمهندسين في المكلا بمشاركة أكثر من 80 مهندسًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت في مدينة المكلا، يوم الإثنين، دورة " إدارة المشاريع الاحترافية وضبط الجودة " للمهندسين، والتي اقامها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بالشراكة مع مؤسسة نهد التنموية، بمشاركة أكثر من 80 مهندسًا من مختلف مديريات ساحل حضرموت، تم تقسيمهم على مجموعتين.



وتقدم مدرب الدورة المهندس نجيب أحمد الشجاع، نائب رئيس الوحدة الفنية ومسئول الجودة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بالشكر لمؤسسة نهد على جهودهم التي بذلوها من أجل إقامة الدورة، وأكد أنها تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم التي يحتاجونها خلال مراحل المشروع، وجعلهم يتفادون الأخطاء التي قد يقع فيها المهندسين أثناء مراحل المشروع.

من جانبه عبر الأستاذ ماجد عامر بن صويل، منسق إدارة البرامج والمشاريع في مؤسسة نهد التنموية عن سعادتهم بالتعاون والشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأضاف قائلًا: " إلى أن الدورة تأتي ضمن بناء الشراكات الإستراتيجية الفعالة، وتمكين القدرات البشرية، وتنمية المهندسين في مجال عملهم ".

وشملت محاور الدورة المحاور التالية البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع، الجوانب الإدارية للمشاريع، مفاهيم الجودة، القيادة في إدارة المشاريع، المشاكل المصاحبة لتنفيذ المشاريع.

الجدير بالذكر أن دورة إدارة المشاريع الاحترافية تستهدف أكثر من 230 مهندسًا ومهندسة، انطلقت من سيئون لمديريات وادي حضرموت تاريخ 20 سبتمبر، مرورًا بمدينة المكلا لمديريات ساحل حضرموت، وستنطلق في محافظة شبوة على أن تنتهي يوم الخميس القادم 7 أكتوبر.