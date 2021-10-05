الوحدة الصحية بسرار تتسلم معدات وتجهيزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - قصيعر

تسلم مدير مكتب الصحة بمديرية الريدة وقصيعر فؤاد سعيد بن السهب المطري، الإثنين، معدات وتجهيزات للوحدة الصحية لمنطقة سرار تضمنت ثلاثة مكيفات وثلاثة مراوح سقف وماطور كهربائي كان قد وجه بها وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش خلال زيارته للمنطقة في مايو الماضي بمعيّة النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ محمد عوض البسيري.



وأعرب المطري عن الشكر لوكيل أول حضرموت على توجيهاته الكريمة ومتابعة مدير عام مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي حتى وصول هذه المعدات التي ستنتفع بها الوحدة الصحية وتعكس نفسها على تحسين أدائها في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.