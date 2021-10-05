فريق العمل بجمعية البدر ببور  يعقد اجتماعاً لتقييم عمله للفترة المنصرمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

عقد بمقر جمعية البدر النسوية التنموية ببور اليوم، اجتماعاً لفريق العمل برئاسة الأخت منى سالم محيور رئيسة الجمعية لتقييم مستوى الأداء وتنفيذ المهام الموكلة إليه في إطار أنشطة مشروع دعم حقوق المرأة والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة بتمويل من الاتحاد الأوربي .



وفي كلمة لها عبرت رئيسة الجمعية عن شكرها وتقديرها لأعضاء الفريق الذين مثلوا الجمعية خير تمثيل خلال الفترة الماضية في الأنشطة التدريبية والجلسات البؤرية و الحوارية ، ومسح النزاعات ، وإعداد المشاريع ، مطالبة الجميع العمل بروح الفريق الواحد ، وخاصة في الأيام القادمة ، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تقييم عمل الفريق خلال الفترة المنصرمة .

بدوره استعرض المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سعيد قوقح رئيس الفريق مراحل العمل السابقة والتي تكللت بحصول الجمعية على أول منحة من منظمة البحث عن أرضية مشتركة والتي سيتم من خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والتدريبية ضمن مشروع تعزيز قدرات النساء المزارعات بمنطقة بور والمناطق الريفية بمديرية سيئون ، بعد ذلك استعرض خطة عمل الفريق للفترة القادمة ، حيث أكد على أهمية بدء عملية الاتصال والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمشروع خلال هذا الأسبوع بما يضمن البدء في تنفيذ الأنشطة المخطط لها ، وتحقيق الأهداف المرسومة .

تجدر الإشارة أن جمعية البدر ببور مديرية سيئون قد نفذت خلال شهر أغسطس الماضي ثلاث جلسات حوارية مجتمعية تطرقت لثلاث قضايا تتعلق بالزراعة والصحة والتعليم استهدفت عدد من القيادات الرسمية وغير الرسمية في السلطة المحلية والقطاع الزراعي والصحي والتعليمي والحقوقيين والناشطين والمؤثرين في المجتمع وعقال الحارات وأفراد من المجتمع معنيين بتلك القضايا.