أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:

