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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
الخليج 365 ـ خاص
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:
أسعار الذهب في صنعاء:
الجنية الذهب:
شراء منكم 238000
بيع لكم 242000
الجرام 24 :
شراء منكم 34100
بيع لكم 35600 وأقل/أكثر (حسب وزن السبيكة)
الجرام 21 :
شراء منكم 29600
بيع لكم يبدأ من 31600 أو أكثر(حسب المصنعية)
الجرام 18 :
شراء منكم بمعدل 24300
بيع لكم 26300 او أكثر(حسب المصنعية)
أسعار الذهب في عدن
جنية ذهب
شراء: 444,000
بيع: 450,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 63,000
بيع: 66,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 55,000
بيع: 58,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 47,000
بيع: 49,000