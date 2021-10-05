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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:

 

أسعار الذهب في صنعاء:

 

الجنية الذهب:

 

شراء منكم 238000

 

بيع لكم 242000

 

الجرام 24 :

 

شراء منكم 34100

 

بيع لكم 35600 وأقل/أكثر (حسب وزن السبيكة)

 

الجرام 21 :

 

شراء منكم 29600

 

بيع لكم يبدأ من 31600 أو أكثر(حسب المصنعية)

 

الجرام 18 :

 

شراء منكم بمعدل 24300

 

بيع لكم 26300 او أكثر(حسب المصنعية)

 

أسعار الذهب في عدن

 

جنية ذهب

 

شراء: 444,000

 

بيع: 450,000

 

جرام ذهب عيار 24

 

شراء: 63,000

 

بيع: 66,000

 

جرام ذهب عيار 21

 

شراء: 55,000

 

بيع: 58,000

 

جرام ذهب عيار 18

 

شراء: 47,000

 

بيع: 49,000

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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