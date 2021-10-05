وزير الشئون الاجتماعية والعمل الزعوري يطمئن على صحة العميد جلال الربيعي ويزور الجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، قام معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة صباح اليوم بزيارة للعميد جلال الربيعي قائد الوية الحزام الأمني الذي يتلقى العلاج في احد مشافي العاصمة عدن جراء اصابته مساء امس الأول في احداث مديرية صيره.



وخلال الزيارة واطمأن الوزير الدكتور الزعوري على صحة العميد جلال الربيعي ناقلا إليه تحيات رئيس الوزراء وقيادة المجلس الإنتقالي الذين اعربوا عن إدانتهم للاعمال التخريبية التي تعرضت له المصالح الحكومية والخاصة من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون في مديرية صيرة مساء يوم امس الأول مؤكدين ان الاجهزة الأمنية تقوم بواجبها في حفظ الأمن داخل مدينة كريتر وتلاحق العناصر التخريبية للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

واعرب الوزير الزعوري عن سعادته بسلامة القائد العميد جلال الربيعي كونه احد القيادات العسكرية الجنوبية الشجاعة والوفية والمخلصة في مهامها العسكرية والأمنية ، مبتهلا المولى عز وجل ان يمن عليه بالشفاء العاجل مترحما على الشهداء الذين سقطوا في هذه الاحداث.

من جانبه عبر العميد جلال الربيعي عن سروره وامتنانه لمعالي الوزير الدكتور الزعوري على زيارته والأطمئنان عليه..مؤكدا لمعاليه على صلابته وثباته في تقديم كل غال في سبيل الأمن والاستقرار والسكينة العامة..مقدما شكره لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء وقيادة المجلس الانتقالي ولمعالي الوزير الدكتور الزعوري على هذه الزيارة