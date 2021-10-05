المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كبدت القوات المشتركة، مليشيات الحوثي خسائر فادحة، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إثر خروقات جديدة ارتكبتها في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة رصدت مصادر نيران للمليشيات الحوثية استهدفت مناطق سكنية في المديرية ووجهت لها ضربات مركزة.

وأكد المصدر، أن الضربات المركزة للقوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار وثكنات المليشيات وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال جراء خروقاتها وتصعيدها العسكري للهدنة الأممية