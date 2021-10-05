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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل (20) حالة إصابة مؤكدة

 

(8) #حضرموت

 

(6) الضالع

 

(4) عدن

 

(1) المهرة

 

(1) #مأرب

 

 

 

تسجيل (28) حالة شفاء

 

(21) #حضرموت

 

(7) عدن

 

 

تم تسجيل (5) حالات وفاة

 

(2) حضرموت

 

(1) عدن

 

(1) الضالع

 

(1) المهرة

 

 

 

إجمالي الحالات المؤكدة (9234) منها (1748) وفاة و(5806) تعافي

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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