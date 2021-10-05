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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (20) حالة إصابة مؤكدة
(8) #حضرموت
(6) الضالع
(4) عدن
(1) المهرة
(1) #مأرب
تسجيل (28) حالة شفاء
(21) #حضرموت
(7) عدن
تم تسجيل (5) حالات وفاة
(2) حضرموت
(1) عدن
(1) الضالع
(1) المهرة
إجمالي الحالات المؤكدة (9234) منها (1748) وفاة و(5806) تعافي