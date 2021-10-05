نائب وزير التربية يطلع على التدخلات الطارئة للمؤسسة الوطنية للتنمية لدعم التعليم بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، خلال لقائه، اليوم، المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية لتنمية والاستجابة الانسانية الدكتور ماهر مريط، على التدخلات العاجلة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في قطاع التعليم بمحافظة مأرب في اطار الاستجابة الطارئة لدعم العملية التعليمية.



و قدم الدكتور مريط، لنائب وزير التربية شرحاً موجزاً عن اهم التدخلات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها لدعم العملية التعليمية في مدينة مأرب المكتضة بالنازحين بتمويل من صندوق اليمن الانساني وتشمل: تقديم 9 فصول مؤقتة، وتوزيع ستة الاف حقيبة مدرسية، وتقديم 483 مقعدا دراسيا، و60 سبورة مع لوازمها، الى جانب صيانة دورات المياه في عدد من المدارس.

واشاد الدكتور العباب، بالشراكة الانسانية للمؤسسة الوطنية مع وزارة التربية وتقديمها العديد من التدخلات لدعم قطاع التعليم خاصة في محافظة مأرب التي استقبلت اكثر من 65 بالمائة من النازحين في اليمن وما تزال تستقبل المزيد يوميا، ما مثل تحدياً كبيراً على قطاع التعليم فيها وقدرة المدارس على استيعاب الاعداد الكبيرة من الطلاب النازحين.

واشار الى ان التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم في اليمن جراء الحرب والنزوح التي يعاني منها الوطن، تفوق القدرات الحكومية كثيرا وتحتاج الى تعاون وتضافر اقليمي ودولي من اجل المساعدة في التغلب عليها.