رئيس هيئة الأركان: مشروع مليشيات الحوثي الدمار والخراب وقتل النساء والأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن المليشيا الحوثية الإرهابية الكهنوتية المدعومة من إيران، مجرّدة من القيم والأخلاق ومشروعها هو الدمار والخراب وقتل النساء والأطفال.



وقال بن عزيز خلال زيارة إلى حي الروضة السكني للاطلع على حجم الأضرار المادية التي خلّفها القصف الحوثي على منازل المواطنين وممتلكاتهم بثلاثة صواريخ باليستية "أن مليشيا الحوثي الإرهابية دأبت على استهداف المناطق الآمنة والمدنيين داخل مأرب دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والإنساني".

واضاف "يعلم الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أنه لا يوجد بداخل مدينة مأرب سوى المواطنين والأطفال والنساء الأبرياء وليست ثكنات عسكرية وأن الأبطال المقارعين لهذه المليشيا هم في جبهات القتال، ولن ترهبنا صواريخ المليشيا الإرهابية وسنمضي في مشروع الحياة الكريمة والعدالة والمساواة والدفاع عن كرامة اليمنيين وحريتهم وعن عروبتهم".

وتابع: سنمضي واثقين بالله أننا سننتصر على هذا المشروع وسنقتلع هذه النبتة الخبيثة الإمامية الكهنوتية المدعومة إيرانياً وإن كتبت لنا الشهادة فقد غرسنا في الأجيال خلفنا الحرية والكرامة والدفاع عن الإنسانية.

وطمأن رئيس الأركان الجميع بأن مشروع الكهنوت الحوثي باطل وسينتهي ويندثر وأن مشروع الحياة سينمو ويزدهر بفضل الله ثم بفضل جهود أبطال الجيش والمقاومة والقبائل المساندة"..مؤكداً أن"النصر على هذه المليشيات آت لا محالة.