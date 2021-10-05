شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مسؤول بوزارة الصحة يدعو المسافرين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا لتسهيل إجراءات سفرهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة والسكان، المواطنين المسافرين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتوفر حاليا وبنوعيه جونسون آند جونسون واسترازينكيا؛ ليحميهم ويعفيهم من إجراءات العزل المؤسسي والإجراءات الاحترازية المتخذة في الخارج وحتى عند العودة إلى اليمن.

وأشار إلى أن على المسافرين الراغبين بأخذ اللقاح سواء جونسون آند جونسون(جرعة واحدة) أو استرازينيكا (جرعتين) التسجيل في المنصة الإلكترونية بموقع وزارة الصحة لتحديد مواعيد أخذهم اللقاحات.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول اتخذت إجراءات وقائية مشددة إزاء المسافرين القادمين من دول أخرى تضمنت فرض حجر صحي لأسبوعين وغيرها من الإجراءات الموجهة ضد من لمن يتلقوا اللقاحات.