شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورتان تدريبيتان بسيئون حول تنظيم الاسرة ومعالجة سوء التغذية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية في مجال حزمة خدمات تنظيم الاسرة، نظمتها الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وتتلقى 15 قابلة مجتمعية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة على مدى أسبوعين، معارف ومهارات نظرية وعملية في مجال خدمة تنظيم الأسرة التعريف بالوسائل وطرق الاستخدام.

كما بدأت اليوم، الدورة التدريبية التأسيسية في المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد للعاملين من الكوادر الصحية من الذكور والإناث بالعيادات المتنقلة في مديريات شبام والقطن وحورة ووادي العين، تنفذها الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بإشراف وزارة الصحة العامة والسكان وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.