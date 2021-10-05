السفير مصطفى يطلع مسؤولة بلجيكية على هجوم المليشيات ضد المدنيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع سفير اليمن لدى مملكة بلجيكا محمد طه مصطفى، اليوم، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي البلجيكي إيليس فانهوف، على هجوم المليشيات الحوثية المستمر بالصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة على السكان بمحافظة مأرب.



واشار السفير مصطفى، الى إستمرار مليشيات الحوثي في هجومها على مأرب التي تضم أكثر من مليوني نازح..لافتاً الى أن الهجمات بالصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة تركزت في الاَونة الأخيرة على الاحياء السكنية مما أدى إلى استشهاد واصابة العشرات من المواطنين الابرياء بينهم نساء وأطفال.

واستعرض السفير مع المسؤولة البلجيكية، صوراً للمجزة الحوثية الأخيرة التي شنتها على السكان بمحافظة مأرب، وكذلك بيانات وزارة حقوق الإنسان.

من جانبها، عبرت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي البلجيكي، عن أسفها لإستمرار تلك الحرب وماتتعرض له الأحياء السكنية من قصف..مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة وايقاف الحرب ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن.