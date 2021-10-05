شكرا لبحثكم عن خبر بحضور المحافظ بن ياسر .. الوزير البكري يكرم قائد مفوضية الكشافة بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المهرة/المركز الإعلامي:

4/أكتوبر/2021م.

كرم معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف صالح البكري اليوم، قائد مفوضية الكشافة بمحافطة المهرة القائد محمد علي رزق "أبو سليم" بدرع الوزارة وذلك لجهوده الملموسة في الارتقاء بالعمل الكشفي بالمحافظة ، والنجاحات التي حققتها مفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافطة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وخلال التكريم الذي حضره معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة أشاد الوزير البكري بالنجاحات التي حققتها مفوضية الكشافة والمرشدات بالمهرة في مختلف المشاركات المحلية والعربية ، مثمناً الدعم المستمر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ بن ياسر للكشافة في كل الفعاليات والأنشطة الكشفية ، موجهاً باعتماد مكافأة مالية قدرها اثنين مليون ريال يمني دعماً لمفوضية الكشافة .

من جهته أعرب قائد مفوضية الكشافة محمد علي رزق عن سعادته بهذا التكريم من قبل الوزارة ، مشيراً إلى أهم مشاركات الكشافة على الصعيد المحلي والعربي وأهم النجاحات التي حققتها في هذه المشاركات .

حضر التكريم الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيلا المحافظة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري والأستاذ بدر سالم كلشات ووكيلا الوزارة د. منير مانع لمع والمهندس محسن علي بيبك ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم.