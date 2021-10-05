البكري يكرم قائد مفوضية الكشافة بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

كرم وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف صالح البكري اليوم، قائد مفوضية الكشافة بمحافطة المهرة القائد محمد علي رزق "أبو سليم" بدرع الوزارة وذلك لجهوده الملموسة في الارتقاء بالعمل الكشفي بالمحافظة ، والنجاحات التي حققتها مفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافطة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.



وخلال التكريم الذي حضره الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة أشاد الوزير البكري بالنجاحات التي حققتها مفوضية الكشافة والمرشدات بالمهرة في مختلف المشاركات المحلية والعربية ، مثمناً الدعم المستمر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ بن ياسر للكشافة في كل الفعاليات والأنشطة الكشفية ، موجهاً باعتماد مكافأة مالية قدرها اثنين مليون ريال يمني دعماً لمفوضية الكشافة .

من جهته أعرب قائد مفوضية الكشافة محمد علي رزق عن سعادته بهذا التكريم من قبل الوزارة ، مشيراً إلى أهم مشاركات الكشافة على الصعيد المحلي والعربي وأهم النجاحات التي حققتها في هذه المشاركات