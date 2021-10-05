هانس جروندبرج يصل إلى العاصمة المؤقتة عدن في أول زيارة له منذ تعيينه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في أول زيارة له منذ تعيينه.



وتهدف زيارة جروندبرج للتشاور مع رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، المتواجد في عدن، بالإضافة إلى التباحث مع عدد من المسؤولين اليمنيين.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي قيادات سياسية عديدة، من بينها قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بصفته شريكا سياسيا في حكومة الكفاءات اليمنية.

وتأتي جهود جروندبرج، بهدف تحريك مشاورات السلام اليمنية، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يصب في التمهيد لحل سياسي وإنهاء الأزمة في هذا البلد.

ووصل المبعوث الأممي إلى عدن قادما من الرياض في زيارة للعاصمة السعودية استمرت 3 أيام.