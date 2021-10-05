العبودي يرأس لقاء لمناقشة تنفيذ مشروع تغطية شوارع وطرق مديريات المهرة باللوائح الإرشادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

ترأس وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، بمكتبه اليوم، لقاء لمناقشة الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع تغطية شوارع وطرق مديريات المحافظة بالإشارات المرورية التعريفية في المنعطفات الإجبارية.



وأكد اللقاء الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عوض قويزان ومدير عام الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد وإدارة مؤسسة فينا خير، على ضرورة تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعايير الدولية.

ووجه الوكيل العبودي مكتب الأشغال العامة بالنظر في تكلفة المشروع والمعايير الدولية، بعد أن قدمت مؤسسة فينا خير عرض سعر لتنفيذ المشروع.

واطلع الوكيل العبودي على سير العمل في مشروع مبادرة إدارة المرور بمديرية الغيضة والذي يتضمن في مرحلته الأولى تركيب إشارات مروية في الشوارع المزدحمة واللوائح الإرشادية على خط الغيضة شحن بعد أن تسببت في كثير من الحوادث المرورية ، الذي تنفذه مؤسسة فينا خير بتمويل من منظمة شركاء اليمن