شكرا لبحثكم عن خبر ناطق المجلس الانتقالي يرحب بزيارة هانز غروندبيرغ الى العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رحب المجلس الإنتقالي الجنوبي بزيارة السيد هانز غروندبيرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للعاصمة عدن.

وأكد حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على دعم جهوده لتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن .

ودعا جميع الأطراف إلى التعاطي الإيجابي مع جهوده الرامية الى وقف الحرب، مشددين على ان السلام يجب ان يكون خيارا حقيقيا وقرارا جادّا وغير مشروط.

جاء ذلك في بيان وزعه المجلس على وسائل الاعلام.

"نص البيان"

نرحب بقدوم السيد هانز غروندبيرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وزيارته للعاصمة عدن، مؤكدين حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على دعم جهوده لتحقيق السلام العادل والشامل.

وندعو جميع الأطراف إلى التعاطي الإيجابي مع جهوده الرامية الى وقف الحرب، مشددين على ان السلام يجب ان يكون خيارا حقيقيا وقرارا جادّا وغير مشروط.

علي عبدالله الكثيري

المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي

عضو هيئة الرئاسة