نائب مدير عام الصحة بالمهرة يرأس اجتماعاً للطواقم الطبية في مستشفى سيحوت لمناقشة الوضع الوبائي بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون اليوم اجتماعاً، للطواقم الطبية والصحية في مستشفى سيحوت العام بحضور القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عبدالله عوض باعبده والأستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية وذلك لمناقشة الوضع الوبائي في مديرية سيحوت.



واستعرض اللقاء تقارير مكتب الصحة عن الوضع الوبائي في المديرية خلال المرحلة الراهنة وإجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتدخلات الضرورية لمجابهة الموجه الثالثة من الوباء والحد من انتشاره.

واستمع بن مزيون إلى شرحاً عن مدى استعداد مكتب الصحة للتعامل مع فيروس كورونا والتحديات التي تقف امامه في مجابهة الفيروس ، وكذا الأجراءات الأحترازية التي يجب اتخاذها في هذا الجانب.

وشدد مزيون على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحلحلة بعض الإشكالات ومتابعة موجة الحميات الفيروسية والإبلاغ المبكر عن الحالات ورفع عينات لمختبرات الصحة للتعرف على نوعها واتخاذ إجراءات صحية مناسبة.

من جانبة أكد القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عبدالله عوض باعبده أن المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف الجميع من اجل القضاء على الحميات بما فيها فيروس كورونا المستجد للتخفيف من التحديات الكبيرة التي تقف أمام مكتب الصحة ، مطالباً المنظمات الدولية بتحمل مسئوليتها والعمل بجد لتوفير احتياجات القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة.