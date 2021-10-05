اجتماع يناقش مع متطوعات المجتمع بسيحوت الخطط التوعوية لمجابهة فيروس كورونا في المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش اليوم اجتماع في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة ، برئاسة نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك محمد مزيون، مع متطوعات المجتمع الاستعدادات والخطط والبرامج التوعوية لمكافحة الحميات وفيروس كورونا بالمديرية.



وتطرق الإجتماع إلى اهمية تكاتف وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية وإعداد الخطط والمصفوفات التنفيذية حول التوعية المجتمعية بمسببات هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.

وشدد بن مزيون على أهمية مشاركة المجتمع في عملية مكافحة فيروس كورونا قبل تحولها إلى وباء يصعب السيطرة عليه ، لافتاً الى ضرورة التثقيف والتوعوية للحد من انتشار الحميات في المديرية والمحافظة بشكل عام.

وأكد بن مزيون أن مكتب الصحة بالمحافظة سيعمل على توفير بعض الامكانيات المتاحة إلى جانب توعية المجتمع من عبر متطوعي ومتطوعات المجتمع.

من جانبه لفت مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد معرابي إلى أهمية دور الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا ونشر الوعي بين اوساط المجمتع من خلال المشاركة المجتمعية في هذا الجانب