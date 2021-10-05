مكتب مياه الريف بالمهرة يعلن نجاح الضخ التجريبي لبئر الجامعة بتمويل من السلطة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أعلن مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة عن بدء عملية الضخ التجريبي لبئر وادي الجزع التي يجري حفرها في حوش الجامعة لحساب مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية الغيضة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ شركة بن طويب للحفر والمقاولات العامة وتحت إشراف مكتب مياه الريف بالمحافظة.



وأكد مدير عام مكتب مياه الريف بالمحافظة الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن بأن الضخ التجريبي كان ناجحاً والبئر بعمق ١٥٠مترا وبإنتاجية البئر ٦ لترات في الثانية الواحدة.

وثمن بن محيسن الدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة في دعم قطاع مياه الريف بالمحافظة في مختلف المجالات وخاصة حفر الآبار وتشغيلها لخدمة أهالي المناطق الريفية والتجمعات السكانية بما يوفر لهم مياه الشرب النقية بسهولة ويسر