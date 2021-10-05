وزير الشباب والرياضة يلتقي بإدارة وموظفي مكتب الوزارة بمحافظة المهرة ويعلن عن مشاريع رياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف صالح البكري ومعه أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، بإدارة وموظفي مكتب الوزارة بمحافظة المهرة .



وفي مستهل اللقاء رحب الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر بوزير الشباب والرياضة وزيارته للمحافظة ، مؤكدا أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما كبيرا في مختلف المجالات وتعمل على تشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة لتفعيل دور الحركة الرياضية.

فيما ثمن الوزير البكري كافة الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الشباب والرياضة في إقامة العديد من الأنشطة الرياضية وتنشيط الحركة الرياضية على مستوى المحافظة.

وأشار الوزير البكري الى أن هذه الزيارة لمحافظة المهرة تأتي ضمن عدد من الزيارات للمحافظات المحررة للالتقاء بالشباب والاستماع لآرائهم وهمومهم وتطلعاتهم، لافتاً إلى أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع الرياضية في محافظة المهرة .

وأعلن الوزير البكري خلال اللقاء عن جملة من المشاريع الرياضية بالمهرة منها استكمال المرحلة الثانية لملعب مخبال وبيت الشباب الجديد، ورفع مخصصات الأندية الرياضية بالمحافظة وإقامة دورات تأهيلية للشباب وعقد اتفاقية شراكة مع كلية التربية بالمحافظة ، إضافة إلى ملعب ومسبح أولمبيين ومدينة رياضية بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وأضاف الوزير: أن المهرة واعدة ولديها الكثير من الطاقات الشبابية وقادرة على استضافة مجموعة من التظاهرات الرياضية الداخلية والخارجية.

واستمع الوزير البكري في نهاية اللقاء إلى أهم الصعوبات التي تواجه عمل مكتب الشباب والرياضة ، وأهم الاحتياجات التي يتطلبها المكتب ، لافتاً إلى ضرورة رفع كافة الاحتياجات لاقرارها من قبل الوزارة .

حضر اللقاء وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير مانع لمع ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع المهندس محسن علي بييك ووكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الاستاذ بدر سالم كلشات ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة الاستاذ محمد عمر سويلم.