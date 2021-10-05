الوزير البكري يتفقد مبنى بيت الشباب بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، مبنى بيت الشباب والرياضة بمدينة الغيضة.



واطلع الوزير البكري على مرافق ومكونات بيت الشباب ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للتفاهم حول بعض الاشكاليات المتعلقة بمبنى بيت الشباب ووضع الحلول الممكنة.

رافق الوزير وكيلا الوزارة لقطاع الشباب الدكتور منير مانع لمع وقطاع المشاريع المهندس محسن علي بيبك ووكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم كلشات ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة المهرة محمد عمر سويلم وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية.