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تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء وقد جاءت كالتالي:

 

 

أسعار البيع

 

السعودي  :  312

 

الدولار     :  1195

 

الدرهم الإماراتي: 314

 

 

أسعار الشراء

 

السعودي  :  314

 

الدولار     :  1205

 

الدرهم الإماراتي: 316

 

 

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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