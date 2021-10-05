مقتل شخصين في حادثين منفصلين بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن المدعوم (صدام محمد الكبوس)، أقدم على قتل المواطن (محمد قاسم علي ناجي) خنقاً بواسطة "شال" في خلافات شخصية بمديرية المشنة.



وفي مديرية حبيش (شمال)، قُتل المواطن (سمير عايض محمد العوشمي) برصاص المدعو (محمد عبدالملك عبده العوشمي) في حادثة يلفها الغموض حتى الآن.



وتشهد محافظة إب، حوادث قتل شبه يومية في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للسلاح وغياب مؤسسات التقاضي العادلة منذ انقلاب مليشيا الحوثي.



