شكرا لبحثكم عن خبر جامعة لحج تبدا فك الارتباط بجامعة عدن رسميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صقرالعقربي.

وقع الدكتور/الخضرناصر لصور رئيس جامعة عدن صباح الأحد الموافق (4 أكتوبر2021م)بمكتبة بديوان رئاسة الجامعة مع الدكتور/أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج محضر تفاهم و إتفاق مشترك لتنظيم العمل بين الجامعتين في كافة المجالات.

وقبيل التوقيع على الإتفاقية رحب الدكتور/الخضرناصرلصور رئيس جامعة عدن بالدكتور/أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج.. مهنئاً أياه بثقة القيادة السياسية بتعيينه رئيساً للجامعة وإقرار جامعة لحج.. مؤكداً أن جامعة عدن ستقف إلى جانب جامعة لحج في كافة المجالات الأكاديمية والإدارية والطلابية.

من جانبه ثمن الدكتور/أحمد مهدي فضيل رئيس جامعة لحج الجهود التي تبذلها قيادة جامعة عدن ممثلة برئيسها لدعم وتنظيم العملية الأكاديمية والبحثية والإدارية والطلابية في سبيل إنجاح عمل جامعة لحج التي تعمل في الوقت الحالي على إستحداث وتطوير برامجها ومراكزها وكلياتها ..لافتاً أن الطموح في بناء وتطوير صرح أكاديمي عريق يحمل أسم جامعة لحج، أكبر بكثير من مستوى التحدي وأن أول محطة تم إختيارها لتنطلق منها رحلة التطوير هي من جامعة عدن الجامعة الأم والتي تفرعت منها جامعات (أبين ،شبوة ، لحج).

مختتماً حديثه بالشكر والتقدير لكافة الجهود المبذولة من قبل رئيس جامعة عدن لإنجاح عمل جامعة لحج.

بعد ذلك وقعا الطرفان محضر إتفاق وتفاهم مشترك بشأن البدء في الترتيب والتنسيق لأجل الإستقلال التدريجي لجامعة لحج عن جامعة عدن والذي يشمل كافة المجالات الأكاديمية والتعليمية والإدارية والطلابية والإستحقاقات والأمور المالية الأخرى المرتبطة بأعضاء هيئة التدريس ..وسيتم اختيار لجان مختصة في مجال العمل الأكاديمي والدراسات العليا وشؤون الطلاب والشؤون الإدارية والمالية لتنظيم عملية الإستقلال التدريجي بطريقة قانونية صحيحة.

حضر توقيع الإتفاقية من جهة جامعة عدن نواب ومدير مكتب رئيس الجامعة

ومن جهة جامعة لحج نواب رئيس الجامعة.

